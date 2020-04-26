В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным диагнозом COVID-19

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончался 51-летний нейрохирург Александровской больницы Алексей Филиппов. У него была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщили "РГ" в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Это вторая смерть врача Александровской больницы от коронавирусной инфекции в Петербурге. Накануне в инфекционной больнице имени Боткина скончался реаниматолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Он лечил пациентов с коронавирусной инфекцией и заразился от них коронавирусом. Медику было 50 лет. Несколько дней Белошиций был подключен к аппарату ИВЛ, затем - к ЭКМО.

Также в Смольном подтвердили смерть четырех медицинских сестер с положительными тестами на COVID-19.

На сегодняшний день в Петербурге зафиксировано 3077 случаев коронавирусной инфекции. 489 человек выздоровело, 27 пациентов скончались.