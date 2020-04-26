Владимир Путин продолжил серию встреч по ситуации в ключевых секторах экономики. На этот раз речь зашла об автопроме. Пандемия нарушила ритм экономической жизни по всей планете, многие компании одномоментно оказались в очень жестких условиях. Резко сокращается спрос, нарушаются кооперационные связи, отметил глава государства. В российском автопроме занято около 300 тысяч человек. При этом в первые недели апреля у отдельных производителей почти остановились продажи. "Чем это опасно, в общем, нам понятно. Прежде всего рисками сокращения рабочих мест, снижения заработных плат", - констатировал президент. На автозаводы так или иначе "завязаны" тысячи предприятий по всей стране. Поэтому крайне важно при строгом соблюдении санитарных и профилактических мер "подставить плечо" производителям, поддержать спрос на продукцию, убежден Путин.
Опыт антикризисной поддержки автопрома есть: во время глобального кризиса 2008-2009 годов адресные решения позволили пройти сложный период. Сейчас ситуация сложнее, сказал президент, но ряд решений уже принят: 12 автопроизводителей вошли в перечень системообразующих и смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Еще одно решение - дополнительно закупить за счет федеральных средств 1200 реанимобилей для медучреждений, на это выделено 5,2 млрд рублей, и техника должна поступить в регионы как можно быстрее. Президент также заявил, что дилерская сеть откроется при возможности одной из первых, но при этом похвалил работу онлайн или на улице.
Главы автоконцернов рассказали о мерах по предотвращению коронавируса на своих предприятиях и о помощи медикам. Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин заявил, что в первом квартале рынок сократился на 15 процентов, а за три недели апреля снижение по ряду сегментов составило до 95 процентов. Практически остановлены экспортные продажи. Поэтому важнейшая задача - сохранить спрос внутри страны. Когогин попросил обеспечить опережающие закупки автотехники, планирующейся к приобретению в 2021 и 2022 годах, выделить допсредства на программы льготного лизинга и автокредитования, а также предложил производить спецавтомобили для дезинфекции.
Глава "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин попросил сфокусировать программу господдержки на срочных госзакупках, продлить на этот год программу закупки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов и обновить автопарки госкомпаний. Глава "Соллерса" Вадим Швецов заявил, что нужно экстренное замещение коммерческого спроса заказами государства. Глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис попросил увеличить ассигнования на программы льготного кредитования и продлить эти программы, ввести льготные автокредиты для медиков и перенести госзакупки автотехники с 2021-2022 годов на этот год.
Министр транспорта Евгений Дитрих попросил увеличить финансирование проекта по общественному транспорту со следующего года с 4 до 10 млрд рублей. А глава минпромторга Денис Мантуров, говоря об опережающих госзакупках, предложил "сдвинуть влево" не только 2021 год, но и 2022-й.
Выслушав всех, глава государства поблагодарил за борьбу с коронавирусом: "Чтобы побороть угрозу, надо действовать единым фронтом и государству, и бизнесу, НКО, волонтерским организациям - всем гражданам". Президент попросил принимать сбалансированные решения по работе предприятий, с учетом всех требований безопасности, снимать барьеры для электронных сервисов, включая дистанционные сделки. А затем объявил о мерах поддержки. В этом году на льготные программы автокредитования будет дополнительно направлено 7 млрд рублей. На программы льготного лизинга грузовиков и коммерческого транспорта направят еще 6 млрд рублей. И 2,5 млрд рублей пойдут на льготные лизинговые механизмы для каршеринга.
Путин заявил, что нужно выделить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, и попросил разработать комплекс решений, который позволит существенно увеличить спрос на автотехнику со стороны государства и госкомпаний, по возможности провести закупки раньше сроков - в этом году. Еще он указал проработать программу обновления общественного транспорта. Кроме того, дополнительно около 25 тысяч новых машин приобретут в этом году силовые структуры, объявил президент и указал строго контролировать, чтобы ведомства и госкомпании закупали технику для работы, а не иностранные лимузины.