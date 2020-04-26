Автопром способен стать одним из опорных секторов для восстановления всей экономики, заявил президент на совещании по ситуации в этой отрасли. Глава государства поручил расширить программы поддержки спроса и провести опережающие госзакупки. Кроме того, будут подготовлены решения для дистанционной продажи.

Владимир Путин продолжил серию встреч по ситуации в ключевых секторах экономики. На этот раз речь зашла об автопроме. Пандемия нарушила ритм экономической жизни по всей планете, многие компании одномоментно оказались в очень жестких условиях. Резко сокращается спрос, нарушаются кооперационные связи, отметил глава государства. В российском автопроме занято около 300 тысяч человек. При этом в первые недели апреля у отдельных производителей почти остановились продажи. "Чем это опасно, в общем, нам понятно. Прежде всего рисками сокращения рабочих мест, снижения заработных плат", - констатировал президент. На автозаводы так или иначе "завязаны" тысячи предприятий по всей стране. Поэтому крайне важно при строгом соблюдении санитарных и профилактических мер "подставить плечо" производителям, поддержать спрос на продукцию, убежден Путин.

Опыт антикризисной поддержки автопрома есть: во время глобального кризиса 2008-2009 годов адресные решения позволили пройти сложный период. Сейчас ситуация сложнее, сказал президент, но ряд решений уже принят: 12 автопроизводителей вошли в перечень системообразующих и смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Еще одно решение - дополнительно закупить за счет федеральных средств 1200 реанимобилей для медучреждений, на это выделено 5,2 млрд рублей, и техника должна поступить в регионы как можно быстрее. Президент также заявил, что дилерская сеть откроется при возможности одной из первых, но при этом похвалил работу онлайн или на улице.

Главы автоконцернов рассказали о мерах по предотвращению коронавируса на своих предприятиях и о помощи медикам. Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин заявил, что в первом квартале рынок сократился на 15 процентов, а за три недели апреля снижение по ряду сегментов составило до 95 процентов. Практически остановлены экспортные продажи. Поэтому важнейшая задача - сохранить спрос внутри страны. Когогин попросил обеспечить опережающие закупки автотехники, планирующейся к приобретению в 2021 и 2022 годах, выделить допсредства на программы льготного лизинга и автокредитования, а также предложил производить спецавтомобили для дезинфекции.

На автозаводы "завязаны" тысячи предприятий по всей стране

Глава "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин попросил сфокусировать программу господдержки на срочных госзакупках, продлить на этот год программу закупки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов и обновить автопарки госкомпаний. Глава "Соллерса" Вадим Швецов заявил, что нужно экстренное замещение коммерческого спроса заказами государства. Глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис попросил увеличить ассигнования на программы льготного кредитования и продлить эти программы, ввести льготные автокредиты для медиков и перенести госзакупки автотехники с 2021-2022 годов на этот год.

Министр транспорта Евгений Дитрих попросил увеличить финансирование проекта по общественному транспорту со следующего года с 4 до 10 млрд рублей. А глава минпромторга Денис Мантуров, говоря об опережающих госзакупках, предложил "сдвинуть влево" не только 2021 год, но и 2022-й.

Выслушав всех, глава государства поблагодарил за борьбу с коронавирусом: "Чтобы побороть угрозу, надо действовать единым фронтом и государству, и бизнесу, НКО, волонтерским организациям - всем гражданам". Президент попросил принимать сбалансированные решения по работе предприятий, с учетом всех требований безопасности, снимать барьеры для электронных сервисов, включая дистанционные сделки. А затем объявил о мерах поддержки. В этом году на льготные программы автокредитования будет дополнительно направлено 7 млрд рублей. На программы льготного лизинга грузовиков и коммерческого транспорта направят еще 6 млрд рублей. И 2,5 млрд рублей пойдут на льготные лизинговые механизмы для каршеринга.

Путин заявил, что нужно выделить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, и попросил разработать комплекс решений, который позволит существенно увеличить спрос на автотехнику со стороны государства и госкомпаний, по возможности провести закупки раньше сроков - в этом году. Еще он указал проработать программу обновления общественного транспорта. Кроме того, дополнительно около 25 тысяч новых машин приобретут в этом году силовые структуры, объявил президент и указал строго контролировать, чтобы ведомства и госкомпании закупали технику для работы, а не иностранные лимузины.