МИД Чехии заявил о готовности вести переговоры о передаче памятника Коневу

"С точки зрения МИД важно, чтобы наши обязательства, вытекающие из договора с РФ, выполнялись. В договоре не говорится о том, где памятник должен быть размещен, но предусмотрено достойное с ним обращение и охрана от повреждений. Если одной из возможностей выполнения этого обязательства являются переговоры с Россией о перемещении памятника на ее территорию, то мы открыты для этого", - заявил Томаш Петршичек.

Глава чешского МИД также обратил внимание на то, что российская сторона по этому вопросу обратилась в министерство обороны Чехии. При этом он уточнил, что находится в контакте с министром обороны, с которым ведет обсуждение возможных путей решения сложившейся ситуации.

В интервью Петршичек отметил, что власти района Прага-6, с площади которого был демонтирован памятник Коневу, намеревались разместить его в Музее памяти ХХ века. "Будем договариваться о возможных альтернативных решениях. Чехия - страна, выполняющая международные договоры. Да, отношения с Россией сейчас нельзя назвать "цветущими", но это не означает, что мы должны нарушать то, что подписали в 1993 году", подчеркнул чешский министр. Он также заверил, что чешская сторона не перестает заботится о военных могилах погибших красноармейцев.