Новый BMW 2 Series Coupe удивил маленькими "ноздрями" решетки

Пользователь wilcoblok опубликовал в своём Instagram фото передней и задней частей нового BMW 2 Series Coupe. Первое, что бросается в глаза - маленькая решётка радиатора.

Как известно, у BMW теперь новая вера - решётки размера XXL. Были опасения, что двухдверка второй серии вслед за 4 Series Coupe получит огромные "ноздри", но этого не случилось. Однако секции всё же стали больше: их растянули в ширину. Воздухозаборники в переднем бампере выполнены в форме треугольников и похожи на те, что есть у кроссовера BMW X2. Стоит обратить внимание на довольно нетипичную форму головной оптики.

Задние фонари тоже выбиваются из корпоративного дизайна автомобилей марки, для которого характерны узкие формы. Здесь же мы видим противоположную картину.

На нижней решётке спереди и на крышке багажника можно увидеть логотипы M, чем и объясняется агрессивная форма обвеса.

Есть предположение, что это не фото реального автомобиля, а профессиональный фотошоп. Такая вероятность действительно существует, так как до сих пор прототипов BMW 2 Series Coupe даже в камуфляже замечено не было. Да и до планируемой даты выпуска далековато: она намечена только на следующий год.

Ранее "РГ" рассказывала, что BMW отказывается внимать критике дизайна последних выпущенных автомобилей, настаивая на том, что большая решётка радиатора - часть идентификационной составляющей бренда.