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27.04.2020 10:33
Рубрика: Легковые авто

Новый BMW 2 Series Coupe удивил маленькими "ноздрями" решетки

Текст: Константин Руссов

Пользователь wilcoblok опубликовал в своём Instagram фото передней и задней частей нового BMW 2 Series Coupe. Первое, что бросается в глаза - маленькая решётка радиатора.

Как известно, у BMW теперь новая вера - решётки размера XXL. Были опасения, что двухдверка второй серии вслед за 4 Series Coupe получит огромные "ноздри", но этого не случилось. Однако секции всё же стали больше: их растянули в ширину. Воздухозаборники в переднем бампере выполнены в форме треугольников и похожи на те, что есть у кроссовера BMW X2. Стоит обратить внимание на довольно нетипичную форму головной оптики.

Фото: Тюнинг-ателье Klassen.
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Задние фонари тоже выбиваются из корпоративного дизайна автомобилей марки, для которого характерны узкие формы. Здесь же мы видим противоположную картину.

На нижней решётке спереди и на крышке багажника можно увидеть логотипы M, чем и объясняется агрессивная форма обвеса.

Есть предположение, что это не фото реального автомобиля, а профессиональный фотошоп. Такая вероятность действительно существует, так как до сих пор прототипов BMW 2 Series Coupe даже в камуфляже замечено не было. Да и до планируемой даты выпуска далековато: она намечена только на следующий год.

Ранее "РГ" рассказывала, что BMW отказывается внимать критике дизайна последних выпущенных автомобилей, настаивая на том, что большая решётка радиатора - часть идентификационной составляющей бренда.

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#BMW