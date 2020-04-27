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Объявлены новые даты выхода следующих фильмов киновселенной Marvel

Новости
    27.04.2020, 11:45
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пандемия коронавируса продолжает вносить корректировки в графики премьер будущих киноновинок.

Фото: instagram.com/ nattotwister
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Очередной жертвой стал триквел кинокомикса о Человеке-пауке. Об этом сообщает Digital Spy.

Вместо 16 июля 2021 года старт проката "Человека-паука 3" теперь назначен на 5 ноября того же года.

Из-за этого для сохранения целостности киновселенной Marvel студии пришлось отложить еще два проекта.

"Тор: Любовь и Гром" перенесен на 11 февраля 2022 года, а второй сольник "Доктора Стрэнджа" - на 25 марта 2022 года.

Кроме того, Sony также отодвинула продолжение мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" на 7 октября 2022.

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