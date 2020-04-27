Вице-спикер Заксобрания Бурятии арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Улан-Удэ поместил под домашний арест вице-спикера Законодательного Собрания Бурятии Баира Жамбалова. Его подозревают в совершении ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

- Мера пресечения сроком на два месяца, то есть до 25 июня 2020 года. - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Резонансное ДТП с участием Жамбалова произошло 5 января. По первоначальной версии, на его машине Toyota Land Cruiser с рыбалки возвращался друг, предприниматель из Улан-Удэ. Возле села Батурино Прибайкальского района он на большой скорости сбил 17-летнюю студентку колледжа, переходившую дорогу. Мужчина скрылся с места аварии, но через несколько часов сам пришел в отдел полиции. Девушка скончалась от полученных травм.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Сам Жамбаилов утверждал, что ехал на другом авто, впереди совершившего ДТП внедорожника. Он проходит по делу в качестве свидетеля. Однако следователи нашли доказательства того, что за рулем находился политик. Уголовное преследование в отношении предпринимателя, который пытался взять вину на себя, прекращено.