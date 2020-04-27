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27.04.2020 11:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Дивеевском монастыре подтверждено 76 случаев коронавируса

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Мария Волкова/РГ Фото: Мария Волкова/РГ
Фото: Мария Волкова/РГ

В Серафимо-Дивеевском монастыре выявлено 76 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Министерство здравоохранения Нижегородской области и управление Роспотребнадзора по Нижегородской области оказывают поддержку медицинским специалистам, которые сейчас работают в Дивееве, и контролирует вместе с районным штабом ситуацию, чтобы не допустить распространения болезни в самом селе, где на данный момент зарегистрирован один случай, - пояснил губернатор Глеб Никитин.
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Сейчас во всех помещениях монастыря специалисты Нижегородской инфекционной больницы №9 проводят дезинфекцию. Напомним, обитель была закрыта на карантин по коронавирусу 25 апреля. До этого монастырь закрыли от посетителей, а въезд на территорию села Дивеева ограничили.

- Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю рекомендовано неукоснительно соблюдать режим самоизоляции и рекомендации главного государственного санитарного врача по Нижегородской области. Доступ граждан к святым источникам и на территорию монастыря закрыт, - говорится в заявлении администрации Дивеевского района.

За минувшие сутки в регионе подтверждено 207 случаев коронавирусной инфекции. 9 пациентов скончались. У последнего умершего - мужчины 1954 года рождения - ситуация осложнялась наличие хронической аневризмы сердца и сахарным диабетом. 116 человек выздоровели и выписались домой.

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