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27.04.2020 16:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В отношении экс-главы Кирова возбуждено еще два уголовных дела

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Бывшего главу Кирова Владимира Быкова подозревают в сговоре при продаже городской земли. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, в 2007-2015 годах руководитель Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения" (ООО "КЗОРС") Леонид Яфаркин, договорившись с тогда главой города Владимиром Быковым, приобрел право на застройку крупного земельного участка в перспективном районе Кирова, кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена по инициативе чиновника с 51 до 1,8 миллиона рублей.

Фото: r-19.ru
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Затем участок поделили на две части, на одной при содействии чиновника начали строить спортивный комплекс, а вторую администрация Кирова продала этому же ООО "КЗОРС" за 338 тысяч рублей при ее реальной рыночной стоимости на тот момент не менее 165 миллионов. После чего предприниматель перепродал этот новый участок строителям по кускам за 126 миллионов рублей.

Первоначально в деле фигурировал только Леонид Яфаркин и "неустановленные лица из администрации города". Позже дело вернули на доследование, и в нем появилась фамилия Владимира Быкова.

Аналогичная ситуация была с возбужденным ранее делом по факту растраты 34 миллионов рублей из городской казны и ООО "Электронный проездной". Напомним, ранее был вынесен приговор в отношении ряда кировских чиновников, которые похитили из городского бюджета деньги, выделенные на разработку программного обеспечения для "Мама. Я пришел". Они знали, что программное обеспечение уже не только разработано одной из кировских фирм, но даже запущен пилотный проект, который успешно реализуется и дополнительных расходов не требует. Первоначально дело также возбудили в отношении "неустановленных сотрудников администрации Кирова", которые теперь конкретизировались под фамилией Быков.

По данным фактам в отношении бывшего главы Кирова возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 "Мошенничество в особо крупном размере", части 3 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ "Организация растраты денежных средств". Сейчас идет сбор и закрепление доказательной базы.

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Также продолжается расследование уголовных дел, возбужденных в отношении Быкова ранее по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере и посредничестве в мошенничестве. В частности, по версии следствия, в 2014 - 2017 годах чиновник "закрыл глаза" на покупку муниципальным АО "Автотранспортное предприятие" у знакомого предпринимателя под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов, не соответствующих условиям договора, на общую сумму более 230 миллионов рублей.

Образовавшаяся при подмене одного вида топлива на другое разница на сумму более 22 миллионов рублей была похищена предпринимателем. Как считает следствие, также не без ведома бывшего главы города.

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