В Петербурге умерла врач скорой помощи, заболевшая COVID-19

В Петербурге скончалась 69-летняя врач городской станции скорой медицинской помощи, у нее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по здравоохранению Северной столицы.

В ведомстве подчеркнули, что погибшая сотрудница не работала с пациентами и не ездила на вызовы. Причина смерти женщины пока официально не установлена, известно лишь, что при жизни у нее был диагностирован COVID-19.

В минувшие выходные в Петербурге скончались два доктора Александровской больницы: врач-анестезиолог Сергей Белошицкий и заведующий нейрохирургическим отделением №2 Алексей Филиппов. Также власти Петербурга подтвердили смерть четырех медицинских сестер, у которых был выявлен коронавирус.

Сейчас по данным оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в Петербурге зафиксировано 3238 случаев COVID-19, 518 пациентов выздоровели, 27 - скончались.