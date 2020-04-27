Между Сочи и Краснодаром снова отменили "Ласточки"

С 27 апреля по 12 мая приостановлено сообщение электропоездов "Ласточка" по маршрутам Имеретинский курорт - Краснодар № 804 и Краснодар - Адлер № 801. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Как уже сообщалось, планировалось, что "Ласточка" между Краснодаром и Сочи с сегодняшнего дня возобновит движение после 3,5 месяца капитального ремонта Лысогорского тоннеля. Тогда все поезда в сторону Черноморского побережья курсировали в обход направления Горячий Ключ - Туапсе, что существенно удлиняло путь.

Напомним, неделю назад на этом направлении пустили первые грузовые поезда, а на следующий день начали курсировать и электрички. После капремонта первый пригородный поезд Туапсе - Горячий Ключ тронулся по расписанию 22 апреля в 07.22.

По информации пресс-службы РЖД, пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти даты, будут предложены альтернативные варианты на других поездах по данному направлению. В случае отсутствия билетов равноценной стоимости, пассажирам будут предложены места более высокой категории, кроме СВ и СВМ. Также возможен возврат средств без взимания сборов.