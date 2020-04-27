Руководство "Локомотива" не подтвердило подписание контракта с Николичем

Председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб не подписывал контракт с сербским тренером Марко Николичем.

В воскресенье о том, что Николич подписал двухлетний контракт с московским клубом, сообщил сербский портал Hotsport. "Спрашивать нужно у тех, кто такое пишет", - заявил Мещеряков ТАСС.

Об интересе российского клуба к Николичу сообщалось ранее. Этот наставник работал с сербскими клубами "Рад", "Войводина", "Партизан", а также словенской "Олимпией" и венгерским "Фехерваром".

С "Партизаеном" и "Фехерваром" сербский наставник добивался побед в чемпионатах Сербии и Венгрии, а также завоевывал национальные Кубки.

"Локомотив" в нынешнем сезоне возглавляет Юрий Семин, вернувший два года назад клубу титул чемпиона. Его контракт истекает летом. По данным СМИ, продлен договор не будет.