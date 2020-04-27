Старше вазовской "Копейки": Toyota Crown отпраздновала юбилей

В этом году Toyota Crown отмечает 65-лений юбилей. Компания не могла просто так пройти мимо этой даты и обновила седан, выпустив плюсом ещё несколько спецверсий.

Toyota Crown, которая в настоящее время представлена на рынке, - 15 поколение модели, созданное на модульной платформе TNGA и дебютировавшее в 2018 году. В честь дня рождения седан получил в некоторых комплектациях отделку дверных карт и торпедо синтетической кожей, также обновлённую мультимедиа, которую подружили с Apple CarPlay и Android Auto.

Crown в спецверсиях RS Limited и RS Four Limited отличается 18-дюймовыми чёрными дисками нового дизайна, передними креслами с увеличенной боковой поддержкой и подогревом, комбинированной отделкой салона из велюра и кожи.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Вторая спецверсия называется Elegance Style II. Её "фишками" стали хромированные вставки в наружных ручках дверей, колёса на 18-дюймовых литых дисках металлического цвета, отделка салона алькантарой.

Для модели доступен пакет Sport Style, который предполагает тонированную оптику, хромированные вставки в нишах противотуманных фар и решётке радиатора, красную прострочку в салоне.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Все описанные спецверсии оснащены дополнительным оборудованием: ассистентом автоматического торможения в случае обнаружения препятствия при движении задним ходом, системой мониторинга "слепых" зон и электроприводом регулировок пассажирского сиденья.

Цена на Toyota Crown в Японии начинается от 4 695 000 йен (порядка 3 250 000 рублей), модель в спецверсии можно купить от 5 063 000 йен (3 500 000 рублей). Для седана доступны бензиновый 2-литровый турбомотор мощностью 245 л.с. и гибридные установки мощностью 226 и 359 л.с.

Напомним, недавно Toyota представила новое поколение кроссовера Harrier.