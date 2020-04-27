В России начались продажи новой версии "Садко Next"

Семейство полноприводного среднетоннажного грузовика "Садко Next" пополнилось версией с двухрядной кабиной. ГАЗ уже отправляет в дилерскую сеть партии товарных экземпляров. В Сети появились соответствующие фотографии.

По сведениям "Российской газеты", продажи новинки стартовали, дилеры во всю принимают заказы. Сам Горьковский автозавод решил не объявлять о начале реализации "фермерской" модификации модели.

Бортовой "Садко Next" с двухрядной кабиной носит заводской индекс -C42A43. Если в стандартная кабина вмещает трех пассажиров, то в сдвоенном виде - до семи (6+1).

В комплектацию под названием "PRO" входит кондиционер, дополнительный топливный бак, фаркоп с выводом воздуха и электрики, а также так называемый "капюшон" с маячками на крыше. Доступ в заднюю часть кабины осуществляется только с одной стороны, второй ряд имеет задний диван, столики-подставки и люк. Стоимость автомобиля составляет 2 650 000 рублей. Грузовик может дополнительно оснащаться лебёдкой и шноркелем. За такой вариант надо отдать уже 2 745 000 рублей.

Напомним, базовая стоимость бортовой модели с однорядной кабиной и стандартной (3770 мм) колесной базой - 2 195 000 рублей. В комплектацию входят подрессоренное водительское сиденье (с регулировкой по весу), электростеклоподъемники и электроподогрев зеркал. Объем стандартного топливного бака составляет всего 95 литров, но опционально грузовик можно дооснастить вторым баков такого же объема. За доплату также доступна лебедка и шноркель.

"Садко Next" нового поколения является преемником ГАЗ-3308 "Садко" и ГАЗ-66 "Шишига". Внедорожный грузовик сочетает в себе легендарную проходимость с отличной управляемостью, высоким уровнем комфорта, расширенной функциональностью и современными техническими решениями.

Кабинный модуль, двигатель, коробку, а также рулевой механизм и подвеску для "Садко Next" заимствовали от среднетоннажного грузовика "Газон Next". От предшественника ГАЗ-3308 после модернизации взяли усиленную раму, мосты с новыми поворотными кулаками и колеса с модернизированными дисками и новыми шинами с увеличенной несущей способностью.

В результате "полноприводник" стал отличаться хорошей геометрической проходимостью, высоким дорожным просветом в 315 мм, понижающей передачей, блокировками обоих межколёсных дифференциалов и системой подкачки шин. Управление "раздаткой" (включение переднего моста или понижающей передачи) здесь осуществляется при помощи кнопок на панели приборов.

"Садко Next" оснащается российским 4,4-литровым турбодизелем ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. и 490 Нм. Мотор агрегатируется с пятиступенчатой "механикой" (управляется джойстиком). Грузоподъемность модели увеличилась до 3 тонн (по шасси), при этом появилась возможность буксировки прицепа полной массой до 2,56 т. К слову, глубина преодолеваемого брода - до 1,2 м (с воздухозаборником).

Напомним, на 2020 год также запланирован выход модификации с удлиненной (4515 мм) базой. Ранее сообщалось, что ГАЗ разрабатывает новое поколение среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай", который должен появиться в конце лета текущего года.