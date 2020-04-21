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21.04.2020 16:02
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ подтвердил, что работает над новым бескапотным грузовиком

Текст: Валерий Карташов
Фото: Николай Мошков / ТАСС Фото: Николай Мошков / ТАСС
Фото: Николай Мошков / ТАСС

Осенью прошлого года "РГ" уже сообщали о том, что Горьковский автозавод разрабатывает новое поколение среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай". В недавнем интервью ТАСС президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин рассказал, что компания действительно работает над бескапотной моделью.

Фото: iStock
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Проект под заводским обозначением "Валдай Next" должен быть запущен в июле-августе 2020 года. Однако в текущих условиях эти сроки могут быть скорректированы. С новым бескапотным грузовиком ГАЗ планирует войти в нишу развозных городских среднетоннажников.

"Валдай Next" с полной массой 6,7-7,4 т. займет нишу между "Газель Next 4,6" и "Газон Next 8,7". Отметим, до сих пор ниша "Валдая" с полной массой 7,5 тонны пустовала, хотя тот же "Газон Next City" со своими 9 тоннами и занял эту нишу. В результате продукция завода будет присутствовать во всех легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей полной массой от 2,8 т. до 12+ т.

По предварительным данным, по агрегатной базе "Валдай Next" будет унифицирован с прежним "Валдаем", под капотом расположится турбодизель ЯМЗ-534 (4,4 литра и 149 л.с.) и китайский турбодизель Huadong (Cummins) ISF 3.8 мощностью 166 л.с. Автомобиль также оснастят "газовской" шестиступенчатой механической коробкой передач и новым рулевым управлением.

Фото: скриншот с youtube.com
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Предположительно, новый грузовичок получит кабину от "Газели Next" и полукапотную компоновку, но чтобы отличаться от своих собратьев, "Валдай" примерит новое оперение - оригинальную оптику и решетку радиатора, силовой бампер и защитный обвес самой кабины.

Напомним, премьера ГАЗ-3310 "Валдай" состоялась в 1999 году. Автомобиль по сути является глубоко модернизированным ГАЗ-3307. Серийный выпуск модели начался в конце 2004 года и был завершён в конце 2015 года.

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