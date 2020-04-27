За Kia Seltos выстраиваются очереди из тысячи человек

В это сложно поверить, но на рынке Индии у Kia пока всего две модели: минивэн Carnival и компактный кроссовер Seltos. Спрос на последний явно превышает предложение: за Seltos выстраиваются очереди из тысячи желающих купить его.

Для начала вспомним тот факт, что Kia Seltos вышел на рынок Индии больше полугода назад. Производство автомобилей налажено на территории страны: по итогам первого квартала с завода было отгружено порядка 49 000 автомобилей, часть из которых, примерно 15 тысяч экземпляров, была импортирована.

В январе-марте 2020 года Kia поставила 32 тысячи кроссоверов и по итогам этого же периода компания имела 20 тысяч неудовлетворённых заявок. Количество предзаказов продолжает увеличиваться и темпы роста, как пишет Indian Autos Blog будут расти и дальше.

Kia Seltos занимает лидирующие позиции в сегменте компактных кроссоверов в Индии. На долю модели приходится 67.7%, Hyundai Creta отстаёт значительно - 26.6%. Остальная часть рынка - у "паркетников" брендов, не входящих в Hyundai Motor Group.

В России продажи Kia Seltos стартовали в марте 2020 года. Производство кроссовера налажено на калининградском "Автоторе", где недавно приступили к сборке самых доступных версий автомобиля. Цена на модель стартует от 1 119 900 рублей.