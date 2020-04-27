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27.04.2020 11:31
Рубрика: Легковые авто

Завод Hyundai в России продолжит работать в прежнем режиме

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Российский завод Hyundai в Санкт-Петербурге продолжит работать в одну производственную смену в период с 27 по 30 апреля.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как сообщают в пресс-службе корейской марки, предприятие выполняет весь комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению эпидемии коронавируса. Подчеркивается, что основная доля офисных сотрудников работает в удаленном формате. О последующем графике работы предприятия компания проинформирует позднее.

Напомним, ежедневно петербургский Hyundai Motor собирает 360 автомобилей как для российского рынка, так и для экспорта.

Предприятие со штатом 2200 сотрудников и мощностью до 200 000 автомобилей является заводом полного цикла. Завод работает с 2010 года и сегодня производит модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Всего в прошлом году было выпущено 245 тысяч автомобилей.

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#Hyundai