Завод Hyundai в России продолжит работать в прежнем режиме

Российский завод Hyundai в Санкт-Петербурге продолжит работать в одну производственную смену в период с 27 по 30 апреля.

Как сообщают в пресс-службе корейской марки, предприятие выполняет весь комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению эпидемии коронавируса. Подчеркивается, что основная доля офисных сотрудников работает в удаленном формате. О последующем графике работы предприятия компания проинформирует позднее.

Напомним, ежедневно петербургский Hyundai Motor собирает 360 автомобилей как для российского рынка, так и для экспорта.

Предприятие со штатом 2200 сотрудников и мощностью до 200 000 автомобилей является заводом полного цикла. Завод работает с 2010 года и сегодня производит модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Всего в прошлом году было выпущено 245 тысяч автомобилей.