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28.04.2020 13:52
Рубрика: Страхование

ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Артем Кудрявцев/РИА Новости Фото: Артем Кудрявцев/РИА Новости
Фото: Артем Кудрявцев/РИА Новости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина попросила депутатов Госдумы закрепить на законодательном уровне временную возможность заключать договоры ОСАГО без техосмотра. То есть при отсутствии у автомобилистов диагностических карт - однако с условием последующего их предоставлении после снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Фото: iStock
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С такой инициативой Набиуллина выступила в ходе онлайн-совещания под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Глава ЦБ РФ при этом пояснила, что регулятор уже дал соответствующие рекомендации страховым компаниям. Однако нужны изменения на уровне законодательства для их внедрения на период пандемии, отметила она.

Глава Банка России также уточнила, что предоставить подтверждение пройденного техосмотра водители смогут через месяц с момента продления полиса ОСАГО.

Вячеслав Володин заявил, что для проработки этой и других инициатив ЦБ будет создана рабочая группа под руководством вице-спикера нижней палаты Алексея Гордеева. Подготовка ожидается к 12 мая, когда пройдет пленарное заседание, сообщает сайт ГД со ссылкой на слова спикера.