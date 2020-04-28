Что известно о новом Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder - внедорожник, появившийся в 1985 году, в 1996-ом переквалифицировался в кроссовер и вот-вот сменит поколение. "РГ" собрала всё, что известно на данный момент об одной из главных моделей Nissan и чего мы от неё ждём.

Новый Nissan Pathfinder, памятуя свою первую итерацию, скорее всего, будет выполнен в стилистике последнего Patrol с широкими фарами головного света и мощной фронтальной частью с решёткой V-Motion. Хотя в новых X-Trail и Patrol от буквы V осталось одно лишь название: форма "гриля" больше похожа на чашу. Ожидается, что плечевая линия будет предельно прямой и тем самым будет прекрасно гармонировать с квадратным "аквариумом" задней части.

Относительно салона остаётся много загадок, но мы вправе рассчитывать на увеличение свободного места, пересмотр эргономики и улучшенных материалов отделки.

Новый Pathfinder получит цифровую приборную панель и "парящий" экран мультимедийной системы, под которым будет расположен блок управления климат-системой. Соответственно, кроссовер будет иметь кардинально пересмотренные торпедо, центральную консоль и тоннель пола.

На борту Pathfinder "2021 будет комплекс ProPilot, который умеет распознавать пешеходов и велосипедистов, мониторить дорожные знаки и обстановку в "слепых" зонах, автоматически тормозить, удерживать автомобиль в рамках одной полосы и предупреждать об объектах в поперечном направлении при движении задним ходом.

Главной движущей силой будет V6 объёмом 3.5 литра, также модель будет предложена с гибридной силовой установкой на базе 2-литровой "турбочетвёрки".

Основная интрига - коробка передач. Есть версия, что вариатор уступит место 9-диапазонному "автомату". Разумеется, модификации с системой полного привода по-прежнему будут в строю.

Основными конкурентами нового Nissan Pathfinder в зависимости от рынка будут Ford Explorer, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Chevrolet Traverse, Jeep Grand Cherokee, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Honda Pilot.

Напомним, в России Pathfinder не представлен, Nissan вывела кроссовер с отечественного рынка в ноябре 2017 года.