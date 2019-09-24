Nissan официально представил новый Patrol в стране шейхов

"Patrol является знаковой моделью для бренда. Она имеет прекрасную родословную и славную историю, и обновлённая версия нашей гордости в который раз станет вершиной роскоши и бескомпромиссных внедорожных качеств для клиентов Ближнего Востока и всего мира", - сказал в рамках презентации модели Джони Пайва, региональный вице-президент Nissan по регионам Африки, Ближнего Востока и Индии.

Премьера прошла Арабских Эмиратах, где Patrol довольно популярен. Внедорожник получил практически полностью перекроенную переднюю часть, "корму" отличает новая задняя дверь, бампер и фонари с динамическими указателями поворота.

Ранее "РГ" публиковала фото салона новинки. В автомобиле установлены кресла с новым профилем и опциональной системой вентиляции, центральная консоль получила два дисплея и новый тоннель пола. Гамма материалов и цветов отделки пополнилась новыми вариантами.

Фото: Пресс-служба Nissan

Patrol "2020 доступен с комплексом Nissan Intelligent Mobility, в который входят ассистенты безопасности, отвечающие за распознавание пешеходов и других объектов и экстренное торможение в случае возникновения опасности столкновения.

Моторная гамма известна пока только для стран Ближнего Востока: V6 объёмом 4,0 литра выдаёт 275 л.с. (394 Нм) и является базовым для модели, также для внедорожника доступна 400-сильная "восьмёрка" (540 Нм) на 5,6 литра. Автомобиль имеет систему полного привода с несколькими режимами работы - нужный выбирается в зависимости от условий покрытия.

Позднее Nissan презентует спецификации Patrol для США и Австралии. В России модель не продаётся с 2017 года.