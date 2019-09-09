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09.09.2019 12:20
Рубрика: Легковые авто

Внедорожник Nissan, который не купить в России, показали без камуфляжа

Текст: Евгений Костин

В Арабских Эмиратах дилеры получили обновлённый внедорожник Nissan Patrol, который прошёл комплексный рестайлинг салона и внешности. Впервые модель сфотографировали без всякого камуфляжа.

Внедорожник получил новую решётку радиатора, которая лишилась двух боковых секций и теперь представлена единым блоком. По бокам и снизу у "гриля" сохранилась широкая хромированная линия окантовки. Nissan Patrol оснащён оптикой прежней формы, но с другой "начинкой", и пересмотренным передним бампером. Противотуманные фары сместились чуть ниже, а гнёзда под них получили рамку из хрома.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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На фото и видео, опубликованных ранее, было заметно, что обновлённый Nissan Patrol обзавёлся другими задними фонарями, бампером и крышкой багажника.

"Российская газета" также публиковала фото салона внедорожника следующего модельного года: его отличают новое рулевое колесо, центральная консоль с двумя дисплеями, редизайненная панель приборов (она по-прежнему аналоговая) и улучшенные материалы отделки.

Предполагается, что моторная гамма Nissan Patrol сохранится без изменений и в неё войдут бензиновые V6 и V8 мощностью 275 и 400 л.с. В Арабских Эмиратах ещё предлагается дореформенный Patrol Nismo с двигателем мощностью 428 л.с. - если такая версия и появится у новинки, то значительно позже.

Премьера Patrol запланирована на эту осень. Первым рынком, где начнутся продажи внедорожника, станут ОАЭ. В России, напомним, модель не представлена.

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#Nissan