Новый Nissan Patrol пустил папарацци в салон

Nissan уже может не переживать по поводу премьеры внедорожника Patrol 2020 модельного года, потому что вся интрига была раскрыта на фото, опубликованных Kurdistan Automotive Blog, и впервые появились снимки интерьера модели.

Ранее Patrol уже попадался на камеру, но тогда он был запечатлён ночью, в движении и только с тыльной стороны. Сейчас Nissan Patrol можно рассмотреть в деталях: внедорожник получил новую оптику, решётку радиатора, фонари, крышку багажника и бамперную группу.

Приятно удивил салон Patrol: по большому счёту архитектура осталась прежней, но благодаря другому рулевому колесу, тоннелю пола, пересмотренной концепции центральной консоли с двумя сенсорными дисплеями и новым материалам отделки интерьер выглядит вполне современно.

В моторной гамме, как предполагается, никаких изменений не произошло. Под капотом Nissan Patrol "2020 окажутся бензиновые V6 и V8 мощностью 275 и 400 л.с.

Премьера внедорожника состоится впервые в ОАЭ, а потом Nissan презентует спецификации для США и Австралии (в Штатах Patrol продаётся под именем Armada). В России модель не представлена.

Напомним, 3 сентября 2019 года Nissan презентует новое поколение Nissan Juke.