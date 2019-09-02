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02.09.2019 12:11
Рубрика: Легковые авто

Новый Nissan Patrol пустил папарацци в салон

Текст: Евгений Костин

Nissan уже может не переживать по поводу премьеры внедорожника Patrol 2020 модельного года, потому что вся интрига была раскрыта на фото, опубликованных Kurdistan Automotive Blog, и впервые появились снимки интерьера модели.

Ранее Patrol уже попадался на камеру, но тогда он был запечатлён ночью, в движении и только с тыльной стороны. Сейчас Nissan Patrol можно рассмотреть в деталях: внедорожник получил новую оптику, решётку радиатора, фонари, крышку багажника и бамперную группу.

Фото: www.facebook.com/bestcarweb
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Приятно удивил салон Patrol: по большому счёту архитектура осталась прежней, но благодаря другому рулевому колесу, тоннелю пола, пересмотренной концепции центральной консоли с двумя сенсорными дисплеями и новым материалам отделки интерьер выглядит вполне современно.

В моторной гамме, как предполагается, никаких изменений не произошло. Под капотом Nissan Patrol "2020 окажутся бензиновые V6 и V8 мощностью 275 и 400 л.с.

Премьера внедорожника состоится впервые в ОАЭ, а потом Nissan презентует спецификации для США и Австралии (в Штатах Patrol продаётся под именем Armada). В России модель не представлена.

Напомним, 3 сентября 2019 года Nissan презентует новое поколение Nissan Juke.

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#Nissan