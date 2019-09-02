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Рубрика: Легковые авто

Новый Nissan Juke уже бесит дилеров

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan опубликовал финальный тизер нового поколения кроссовера Juke, который позволил разглядеть детали дизайна автомобиля. Уже совершенно точно, что дневные ходовые огни, стали как бы продолжением решётки радиатора V-Motion, а задние фонари больше не являются пародийной интерпретацией бумерангов спорткупе Nissan 370z: теперь они вытянуты по горизонтали.

Европейская премьера Nissan Juke состоится 3 сентября 2019 года. Интересно, что дилеры на родине бренда всё ещё не готовы начинать продажи. Японское издание Best Car сообщает, что купить кроссовер нельзя будет примерно до конца октября.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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"Обычно за месяц до начала продаж проводится брифинг по новому автомобилю, - пишет издание, - но в случае с новым Juke этого пока не произошло. Если говорить о других местных производителях, таких как Toyota, например, то дилеры получают право принимать заказы уже за несколько месяцев до старта продаж, но с Nissan это не работает. Мы разговаривали с дистрибьюторами, которые высказывали недовольство ситуацией, складывающейся вокруг нового Juke: сегмент SUV по-прежнему растёт, но в Японии продажи кроссовера начнутся, скорее всего, не раньше весны 2020 года. И всё это затрудняет ведение бизнеса".

По предварительной информации, в моторную гамму кроссовера войдут 1.5-литровый дизель и бензиновые турбодвигатели объёмом 1.0 и 1.3 литра, также под капотом Nissan Juke может оказаться 200-сильная "четвёрка" объёмом 1.6 литра. Ранее японский автопроизводитель официально сообщил, что новинка оснащена комплексом систем помощи водителю ProPilot.

Напомним, что в России новое поколение Nissan Juke продаваться не будет. В настоящее время кроссовер можно купить минимум за 1 220 000 рублей.

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#Nissan