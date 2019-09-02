Новый Nissan Juke уже бесит дилеров

Nissan опубликовал финальный тизер нового поколения кроссовера Juke, который позволил разглядеть детали дизайна автомобиля. Уже совершенно точно, что дневные ходовые огни, стали как бы продолжением решётки радиатора V-Motion, а задние фонари больше не являются пародийной интерпретацией бумерангов спорткупе Nissan 370z: теперь они вытянуты по горизонтали.

Европейская премьера Nissan Juke состоится 3 сентября 2019 года. Интересно, что дилеры на родине бренда всё ещё не готовы начинать продажи. Японское издание Best Car сообщает, что купить кроссовер нельзя будет примерно до конца октября.

"Обычно за месяц до начала продаж проводится брифинг по новому автомобилю, - пишет издание, - но в случае с новым Juke этого пока не произошло. Если говорить о других местных производителях, таких как Toyota, например, то дилеры получают право принимать заказы уже за несколько месяцев до старта продаж, но с Nissan это не работает. Мы разговаривали с дистрибьюторами, которые высказывали недовольство ситуацией, складывающейся вокруг нового Juke: сегмент SUV по-прежнему растёт, но в Японии продажи кроссовера начнутся, скорее всего, не раньше весны 2020 года. И всё это затрудняет ведение бизнеса".

По предварительной информации, в моторную гамму кроссовера войдут 1.5-литровый дизель и бензиновые турбодвигатели объёмом 1.0 и 1.3 литра, также под капотом Nissan Juke может оказаться 200-сильная "четвёрка" объёмом 1.6 литра. Ранее японский автопроизводитель официально сообщил, что новинка оснащена комплексом систем помощи водителю ProPilot.

Напомним, что в России новое поколение Nissan Juke продаваться не будет. В настоящее время кроссовер можно купить минимум за 1 220 000 рублей.