Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.04.2020 11:28
Рубрика: Легковые авто

До России добрался полноприводный Skoda Karoq, известны цены

Текст: Константин Руссов

Skoda открыла приём заказов на компактный кроссовер Karoq, оснащённый системой полного привода. Для модели, как и для переднеприводных версий, доступен "бесплатный пакет опций First Edition".

Skoda Karoq 4x4 предложен со 150-сильным бензиновым 1.4 TSI в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

В стандартную комплектацию кроссовера Active входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, мультифункциональный руль, передние сиденья с подогревом, 4 подушки безопасности, система стабилизации, ассистент подъёма в гору. Цена Skoda Karoq в этом исполнении составляет 1 468 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Skoda Kliq - так будет называться конкурент Kia Seltos и Hyundai Creta

Skoda Karoq 4х4 в комплектации Ambition, доукомплектованной климат-контролем, мультимедиа, круиз-контролем обойдётся в 1 580 000 рублей. За 1 754 000 рублей можно купить Karoq Style, список опций которого пополнен платформой SmartLink, системой бесключевого доступа, передними датчиками парковки.

Состав "бесплатного пакета опций First Edition" для каждой комплектации свой. Например, базовый Skoda Karoq 4х4 Active дооснащён двухзонным климат-контролем Climatronic, задними датчиками парковки, системой автоматического управления головным светом, датчиками дождя и света, противотуманными фарами, внутрисалонным зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, поясничными опорами в спинках передних сидений с механической регулировкой и макияжными зеркалами со светодиодной подсветкой.

Продажи Skoda Karoq в России стартовали в феврале 2020 года. В середине марта компания вывела на российский рынок самую доступную комплектацию кроссовера.

"Копейка" в идеале, которую женщина отобрала у сына, простояла 30 лет
В Исландии нашли американскую военную амфибию времен холодной войны
#Skoda