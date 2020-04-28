До России добрался полноприводный Skoda Karoq, известны цены

Skoda открыла приём заказов на компактный кроссовер Karoq, оснащённый системой полного привода. Для модели, как и для переднеприводных версий, доступен "бесплатный пакет опций First Edition".

Skoda Karoq 4x4 предложен со 150-сильным бензиновым 1.4 TSI в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

В стандартную комплектацию кроссовера Active входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, мультифункциональный руль, передние сиденья с подогревом, 4 подушки безопасности, система стабилизации, ассистент подъёма в гору. Цена Skoda Karoq в этом исполнении составляет 1 468 000 рублей.

Skoda Karoq 4х4 в комплектации Ambition, доукомплектованной климат-контролем, мультимедиа, круиз-контролем обойдётся в 1 580 000 рублей. За 1 754 000 рублей можно купить Karoq Style, список опций которого пополнен платформой SmartLink, системой бесключевого доступа, передними датчиками парковки.

Состав "бесплатного пакета опций First Edition" для каждой комплектации свой. Например, базовый Skoda Karoq 4х4 Active дооснащён двухзонным климат-контролем Climatronic, задними датчиками парковки, системой автоматического управления головным светом, датчиками дождя и света, противотуманными фарами, внутрисалонным зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, поясничными опорами в спинках передних сидений с механической регулировкой и макияжными зеркалами со светодиодной подсветкой.

Продажи Skoda Karoq в России стартовали в феврале 2020 года. В середине марта компания вывела на российский рынок самую доступную комплектацию кроссовера.