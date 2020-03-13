В России стартовал прием заказов на Skoda Karoq в доступной комплектации

Skoda объявила о начале приёма заказов на кроссовер Karoq в базовой комплектации Active.

"Базовая комплектация Active уже сочетает в себе высококачественное оснащение и доступную цену. Уверен, что наши российские клиенты оценят ее по достоинству", - прокомментировал Ян Прохазка, глава марки в России.

В "базе" Skoda Karoq оснащён турбированным 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В составе комплектации есть кондиционер, аудиосистема с восемью динамиками, четыре подушки безопасности, мультифункциональное рулевое колесо, передние сиденья с подогревом, обогрев наружных зеркал заднего вида, электронная система курсовой устойчивости.

При этом в компании уточнили, что для кроссовера даже в версии Active доступен бесплатный пакет опций First Edition, предлагаемый "в честь старта продаж долгожданной модели". Для Karoq Active список "допов" следующий: двухзонный климат-контроль Climatronic, задние датчики парковки, система автоматического управления головным светом Light Assistant, датчики дождя и света, противотуманные фары, внутрисалонное зеркало с затемнением, поясничные опоры в спинках передних сидений с механической регулировкой и макияжные зеркала со светодиодной подсветкой.

Цена Skoda Karoq в комплектации Active составляет 1 387 000 рублей. Напомним, в четвёртом квартале 2020 года должны начаться продажи Karoq в этой же комплектации, но с другим силовым агрегатом: "атмосферником" объёмом 1.6 литра и МКП. Купить такую версию кроссовера, по предварительной информации, можно будет менее чем за 1.3 миллиона рублей.

Продажи Skoda Karoq в России стартовали в феврале 2020 года. Модель доступна в комплектациях Ambition (от 1 499 000 рублей) и Style (от 1 673 000 рублей) c 1.4 TSI и "автоматом".

Основные конкуренты Karoq на российском рынке: Kia Seltos (от 1 099 9000 рублей), Hyundai Creta (от 975 000 рублей). В ближайшее время к ним присоединится Geely Coolray, цены на который были недавно рассекречены.