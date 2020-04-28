"Копейка" в идеале, которую женщина отобрала у сына, простояла 30 лет

Очередная "капсула времени" была найдена в Запорожье, и у этого автомобиля интересная история. Как сообщил подписчик канала Roma Uracco, приславший видео, "копейка" была куплена одной женщиной в подарок своему сыну, но сочла его поведение недостойным, поэтому машина была реквизирована обратно и спрятана в гараже, где и простояла более 30 лет.

ВАЗ-21013 1985 года выпуска красного цвета "пробежал" за свою долгую жизнь всего 5 774 км, поэтому состояние автомобиля идеальное. Однако в комментариях под видео некоторые пользователи высказали своё сомнение в оригинальности некоторых деталей.

"Ноль-тринадцатая" выпускалась с двигателем объёмом 1.2 литра мощностью 64 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Производство осуществлялось на АвтоВАЗе в Тольятти с 1977 по 1988 годы.

Напомним, 19 апреля 2020 года вазовской "единичке" исполнилось 50 лет. ВАЗ-2101 стала первой моделью, которая сошла с конвейера Волжского автозавода в 1970 году и стала одной из самых массовых в истории отечественного автопрома.