Установлена причина обрушения моста под Ярославлем

Пешеходный мост через реку Устье в поселке Борисоглебский Ярославской области переломился из-за штормового ветра. Такой предварительный вывод сделала комиссия, в состав которой вошли представители регионального департамента дорожного хозяйства, главы района и поселения, ГКУ "Ярдорслужба" и АО "Ярдормост".

Сообщается, что на мостовом переходе обрушились подвесные пролеты, оборваны вантовые конструкции, на первом пролете и устоях зафиксированы разрушения асфальтового покрытия.

- Сейчас органы местного самоуправления определяют специализированную подрядную организацию, которая обследует мост и даст все рекомендации по дальнейшим действиям, - рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев. - Правительство области готово оказать всестороннюю помощь местным властям, когда будет получена точная информация об объемах и стоимости необходимых работ.

По информации облправительства, из-за продолжающегося половодья поднять рухнувшие пролеты пока невозможно. Доступ к аварийной конструкции закрыт. Для переправы через реку Устье жители поселка пользуются расположенным в 200 метрах автомобильным мостом. оборудованным тротуаром.

Напомним, пешеходный мост в поселке Борисоглебский, построенный в 2015 году, переломило пополам днем 22 апреля. В результате ЧП никто не пострадал. Накануне региональное ГУ МЧС предупреждало жителей Ярославской области об усилении северного ветра до 23 метров в секунду.