На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции. Связано ли задержание пострадавшего с нарушением режима - предстоит выяснить следствию.

- После того, как в соцсетях и средствах массой информации было размещено видео, на котором видно, как 24 апреля возле одного из магазинов в городе Змеиногорске сотрудники полиции избивают мужчину, была проведена доследственная проверка, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Поскольку факт избиения подтвердился, то было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением специальных средств (пункт "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По словам Людмилы Рязанцевой, следователи уже установили круг подозреваемых, им предстоит выяснить, из-за чего возник конфликт между 44-летним задержанным и полицейскими, а также причину его задержания. Но пока в следственном управлении избиение не связывают с нарушением режима самоизоляции.

Напомним, что Змеиногорский район, центром которого является город Змеиногорск, стал основным очагом распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае, после того, как здесь произошло массовое заражение работников на Корбалихинского рудника. С 24 апреля в этом муниципалитете ввели карантин. По данным регионального оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, на 28 апреля в Змеиногорске и Змеиногорском районе насчитывается уже 143 зараженных, всего в Алтайском крае их количество достигло 324 человек.