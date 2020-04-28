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28.04.2020 09:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге арестовали имущество бывшего главы "Метростроя"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

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Напомним, Николаю Александрову вменяют растраты. Например, по версии следствия, он подписал очень невыгодный для "Метростроя" договор цессии, в его рамках компания продала сторонней фирме долги своего контрагента с уступкой 70 процентов. Размер долга, к слову, составлял 729 миллионов 643 тысячи рублей.

Также Александрова подозревают в заключении фиктивного договора на 178 миллионов рублей, в рамках которого должна была осуществляться поставка нерудных материалов. Еще один договор в уголовном деле - поставка кабельной продукции для фиолетовой ветки петербургской подземки. Цена контракта составила 153 миллиона рублей, кабели таки не были поставлены.

Сейчас Александров находится под арестом. Срок его пребывания под стражей истекает 9 мая.

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