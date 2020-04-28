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28.04.2020 13:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Симферополе продолжат реконструкцию набережной Салгира

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Власти Симферополя намерены продолжить реконструкцию набережной вдоль реки Салгир. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" сообщила глава Симферопольской администрации Елена Проценко.

Фото: Мария Орлова/ РГ
В Симферополе реконструируют часть парка у памятника Екатерине II

В рамках работ планируется благоустроить территорию от гостиницы "Москва" до Ялтинского объездного шоссе, а также провести ремонт и благоустройство на участке от кинотеатра "Космос" до Евпаторийского шоссе. Также на этом участке предполагается очистить русло реки.

- На благоустройство от гостиницы "Москва" в сторону объездной предусмотрено 24 миллиона рублей, а на чистку русла реки, а также ремонтные работы и благоустройство набережной на отрезке от кинотеатра "Космос" до Евпаторийского шоссе - около 300 миллионов рублей.

Однако Проценко отказалась назвать сроки начала работ, сославшись на то, что городским властям пришлось перераспределить бюджетные средства для поддержки малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Но сметы и эскизные проекты есть, - заключила она.

В прошлом году в Симферополе провели реконструкцию большей части набережной Салгира протяженностью 14 километров. В рамках контракта на сумму 498,3 миллиона рублей подрядчик расчистил русло реки, уложил гранитную и тротуарную плитку, установил поребрики и бордюры, утраченные чугунные ограждения, провел монтаж наружного освещения и светодиодных светильников, установил малые архитектурные формы.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Мэрия Симферополя не учла замечания к проекту межевания набережной

В этом году вдоль Салгира намечено высадить 100 крупномерных деревьев в соответствии с уже готовым дендропланом, а также установить на набережной в предусмотренных местах уличную мебель.

Ранее в мэрии заявили о планах продолжить благоустройство набережной на всем протяжении в границах Симферополя и уточнили, что подрядчика реконструкции на следующем этапе выберут по результатам новых конкурсных процедур.

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