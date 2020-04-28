Сальма Хайек: Если ведешь себя как Харви, то у тебя будут последствия

28 апреля на цифровых платформах состоится релиз драмы Салли Портер "Неизбранные дороги" с Сальмой Хайек в одной из главных ролей.

В связи с этим 53-летняя мексикано-американская актриса, режиссер и продюсер дала интервью KP.RU. Перво-наперво похвалив себя за то, что в жизни постоянно делала правильный выбор и всегда принимала правильные решения. Чему искренне поражается. Так как не может понять, каким образом она их принимала. Ведь очень многое Сальма делает импульсивно. Более того: "Масса моих поступков не имели в свое время вообще никакого смысла!" - сообщает она. В качестве примера обозначив собственное замужество - союз с крайне преуспевающим бизнесменом, обладателем 27-миллиардного состояния.

"Все говорили, что это никогда не сработает, ведь мой муж живет на другом континенте, и снова все надо мной смеялись... А вот посмотрите-ка на нас четырнадцать лет спустя!" - торжествует актриса.

Впрочем, объяснение феномену все-таки существует, и, хотя "поначалу кажется, что все это бред", но проходит какое-то время, "и ты понимаешь, что и дальше должна придерживаться только своих инстинктов", - разъяснила Хайек.

Далее она перешла к фигуре экс-киномагната Харви Вайнштейна, которого назвала не так давно монстром - опальный продюсер подвергал Сальму половому террору во время работы над байопиком "Фрида".

Сейчас Вайнштейна благополучно упекли на 23 года, и гештальт, можно сказать, закрыт. Зато открыта другая важная область - "новая эра возможностей и образа мыслей для девушек". Которые отныне "не будут страдать от унижений, потому что теперь все ясно и понятно, что правильно, а что нет", - ликует энергичная супруга миллиардера.

Уточнив: уж теперь-то все знают, что, если ведешь себя как Харви, то у тебя будут последствия. "И, конечно, великолепно, что теперь женщины знают, что их голоса будут услышаны", - вещает Хайек.

Выразив уверенность, что женщины "заслуживают достойного к ним отношения, уважения и справедливости".

Но есть один момент: Сальма сомневается, понимает ли сам Харви, что он "сделал что-то неправильное".