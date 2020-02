Вышел трейлер "Неизбранных дорог" с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг

На YouTube-канале кинокомпании Bleecker Street опубликован трейлер психологической драмы "Неизбранные дороги" (The Roads Not Taken) с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг в главных ролях.

"День, обещавший Лео (Бардем) лишь рутину, становится точкой пересечения множества судеб. Богемная жизнь, непростая карьера музыканта на Манхэттене, безумная любовь, рождение дочери (Фаннинг) и бегство на греческий остров, полный соблазнов. Сегодня всё это как будто происходит вновь…", - сумрачно обещает синопсис.

Режиссер и сценарист - лауреатка Берлинского МКФ Салли Поттер ("Человек, который плакал", "Вечеринка", "Гнев")

В других ролях: Сальма Хайек, Лора Линни, Бранка Катич ("Черная кошка, белый кот"), Милена Чарнтке ("Дитя джунглей"), Дебора Уэстон ("Чарли и шоколадная фабрика").

Российский прокат картины - с 23 апреля.