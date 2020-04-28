Сингапур начал использовать роботов для проверки норм дистанцирования

Сингапур начал использовать робота O-R3 в городских парках, чтобы предупредить людей о необходимости держаться на безопасном расстоянии друг от друга. Роботы, которые вышли на маршрут в понедельник, патрулируют пешеходные дорожки, советуя гражданам соблюдать дистанцию, если они подошли слишком близко друг к другу.

"Чтобы сдержать распространение COVID-19, собрания в этом парке запрещены, - говорит автоматический голос. - Пожалуйста, всегда практикуйте безопасное дистанцирование и не слоняйтесь без дела в парке - оставайтесь в безопасности, оставайтесь дома". Говорящая машина с дистанционным управлением была первоначально заказана национальным водным агентством для наблюдения за безопасностью на водохранилищах, однако стала использоваться властями в рамках комплексных мер по борьбе с пандемией, сообщает Reuters. Изначально аккумуляторы O-R3 позволяли ему преодолеть расстояние примерно в один километр. Теперь же они могут двигаться четыре километра без подзарядки.

Робот оснащен камерой, которая собирает данные и сканирует лица прохожих для отправки их в полицейскую базу. В Сингапуре серьезное наказание за нарушение правил изоляции - от штрафов в несколько тысяч долларов до тюремного заключения сроком до шести месяцев.

С начала эпидемии на острове зарегистрировано 14 смертей от COVID-19, подтверждено более 14 400 случаев заражения.