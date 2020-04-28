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28.04.2020 06:43
Рубрика: В мире

Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп знает, как чувствует себя лидер КНДР, но отказался говорить об этом. Соответствующий вопрос американскому лидеру был задан в понедельник на пресс-конференции.

Фото: AFP
Насколько достоверны слухи о здоровье Ким Чен Ына

Трамп отметил, что не может говорить об этом сейчас и пожелал Ким Чен Ыну всего хорошего. "Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря. Вы, возможно, узнаете в скором будущем", - цитирует РИА Новости хозяина Белого дома.

Ранее президент США уже заявлял, что утверждения об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына преувеличены. Трамп призвал воздержаться от спекуляций о самочувствии северокорейского лидера.

Напомним, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. Долгое отсутствие породило слухи о его возможной болезни. Однако СМИ КНДР публикуют сообщения об активной работе лидера с документами.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Лидер КНДР Ким Чен Ын

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