В Британии почтили минутой молчания погибших от COVID-19 медиков

Жители Великобритании почтили минутой молчания тех, кто встал на передний край борьбы с короновирусом. Речь идет о 82 медиках и 16 социальных работниках, которые скончались в Соединенном Королевстве с начала эпидемии. Почему забыли об остальных, остается неясным.

Как передает Daily Mail, ровно в 11:00 по местному времени британцы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном, только-только вернувшимся к своим обязанностям, встали в память об умерших от COVID-19. Траурная церемония прошла по инициативе профсоюзов.

В ней приняли участие тысячи людей по всей стране. При этом они не забыли про социальную дистанцию и стояли на расстоянии одного-двух метров друг от друга.

Ранее Джонсон отметил, что не будет слишком быстро ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения. Преждевременное принятие такого решения может, по его словам, привести ко второй волне COVID-19. В то же время он отметил, что с каждым днем все меньше людей попадают в больницу, сокращается число пациентов с коронавирусом, все это свидетельствует о том, что пик пройден.