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28.04.2020 07:16
Рубрика: В мире

В Турции опять будет введен комендантский час

Текст: Максим Макарычев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к нации объявил о введении очередного комендантского часа. Трехдневный комендантский час будет действовать в 31 турецкой провинции, начиная с пятницы, первого мая, в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса, сообщает издание The Daily Salah.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По словам Эрдогана, правительство планирует продолжить комендантский час по выходным до окончания Рамадана, который начался 24 апреля и завершится с наступлением заката 23 мая. Магазины будут работать только в пятницу с 9 до 13 часов.

Правительство Турции ссылается на успешный опыт предыдущего введения комендантского часа в стране на выходных в апреле. Подчеркнув, что Турция имеет лучшее соотношение по числу смертей и числа зараженных, Эрдоган заявил о снижении уровня пандемии в стране и связанных с COVID-19 смертельных случаев. "Мы видим свет в конце туннеля", - сказал Эрдоган, поблагодарив граждан за сотрудничество и соблюдение мер, объявленных властями.

Между тем министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за последние 24 часа от COVID-19 умерло 95 человек, в результате чего общее число погибших достигло 2900 человек. За тот же период зафиксировано 2 131 случаев заражения, это самый низкий результат за весь апрель. Общее число заболевших в Турции достигло 112 261.

Напомним, что ранее власти Турции объявили, что в конце мая планируют открыть туристический сезон. Однако право принимать туристов будут иметь те гостиницы, которые получили "сертификаты здоровья". При этом в них будет исключена система питания по принципу "шведского стола".

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