Вирусолог сообщил о скором снижении числа новых случаев COVID-19 в РФ

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, уже можно говорить о скором выходе на плато, а через две недели число случаев заражения SARS-CoV-2 начнет снижаться. Такой прогноз дал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. Он напомнил о примерно одинаковых цифрах: 5,8 - 6,1 тысячи заразившихся ежедневно.

"У нас идет некоторая стабилизация. Мы не рвемся в безоблачную высь (по числу заболевших - прим. "РГ"), мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель мы будем наблюдать и снижение", - приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее главный терапевт Минздрава России Александр Чучалин заявил, что ситуация с распространением коронавируса улучшится к июню. В качестве аргументов он привел статистику по вирусам, которые появлялись на Земле ранее. "SARS в 2002 году продолжалось три с половиной месяца. MERS в 2013 году - тоже", - напомнил академик и сделал вывод, что проблема с COVID-19 сойдет на нет в июне.