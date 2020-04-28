WhatsApp запустил долгожданную функцию

Разработчики WhatsApp реализовали давно обещанное улучшение, которое до недавнего времени было доступно только бета-тестерам. Речь идет о групповых видеочатах с числом участников до восьми человек.

Ранее одновременно в видеочате могли принимать участие лишь четыре человека, однако с приходом общемирового карантина было решено снять это ограничение.

Сами групповые звонки работают так же, как и раньше - нужно нажать на кнопку звонка, выбрать тип (видео или аудио) и затем пригласить семерых дополнительных участников.

Заметим, что в Viber число одновременно могут чатиться в видеорежиме до 20 человек, в то время как Telegram только обещает включить видеозвонки. Групповые видеочаты поддерживаются также в Zoom и с недавних пор - в Facebook Messenger.