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WhatsApp запустил долгожданную функцию

Текст:   Антон Благовещенский
28.04.2020,  
19:14
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики WhatsApp реализовали давно обещанное улучшение, которое до недавнего времени было доступно только бета-тестерам. Речь идет о групповых видеочатах с числом участников до восьми человек.

Ранее одновременно в видеочате могли принимать участие лишь четыре человека, однако с приходом общемирового карантина было решено снять это ограничение.

Сами групповые звонки работают так же, как и раньше - нужно нажать на кнопку звонка, выбрать тип (видео или аудио) и затем пригласить семерых дополнительных участников.

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Заметим, что в Viber число одновременно могут чатиться в видеорежиме до 20 человек, в то время как Telegram только обещает включить видеозвонки. Групповые видеочаты поддерживаются также в Zoom и с недавних пор - в Facebook Messenger.

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