Зачем нужно пинать колеса перед поездкой

Бывалые водители перед тем, как сесть в машину, обходят ее и стучат ногой по колесам, прислушиваясь к звукам. Многие новички недоумевают: к чему этот странный ритуал?

Однако это не ритуал, а прописанная в пункте 2.3.1. ПДД проверка исправности автомобиля перед поездкой. Сначала водитель осматривает машину изнутри при заведенном двигателе. Приборная панель, звук мотора, шум из-под капота. Если есть странные постукивания - капот лучше открыть и посмотреть, что там.

Нужно осмотреть кузов, удостовериться, что за ночь не исчезли "дворники", зеркала, целы стекла и фары. Проверить, что происходит под днищем - нет ли подтеков масла и других технических жидкостей. А затем проверить шины.

Современные автомобили укомплектованы качественной резиной, у многих установлены датчики давления. Но стукнуть лишний раз по колесу ногой не будет лишним. Звук от всех четырех шин должен быть одинаковым. Если колесо нужно подкачать, то стук будет глухим, покрышка начнет плохо пружинить.

Для проверки сомнительного колеса нужно достать манометр. В норме давление между шинами может различаться на 0,2-0,3 атм. Если колесо было проколото, то цифра будет от 0,5 атм и больше, пишет aif.ru.

На современной покрышке даже в случае прокола автомобиль может ехать продолжительное время. Но когда стравится половина воздуха, то давление упадет до 1,0 атм. Машину начнет вести в сторону. Это, опять же, заметит не каждый водитель: мало ли какой уклон может быть на наших дорогах. После этого колесо ждут реальный проблемы. Резина изотрется, покрышка начнет стучать, повредится обмотка колеса, образуются нити. Спасти протектор после такой нагрузки будет трудно.

Поэтому не поленитесь, постучите по каждому колесу перед поездкой. Это минутное дело, которое убережет вас от расходов на новые шины.