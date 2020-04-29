Указ губернатора Иркутской области от 29 апреля 2020 года № 125-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова "по 30 апреля" заменить словами "по 11 мая";

2) в пункте 5 слова "по 30 апреля" заменить словами "по 11 мая";

3) в пункте 16 слова "до 30 апреля" заменить словами "до 11 мая";

4) в подпункте 2 пункта 17 слово "ограничение" заменить словом "запрет";

5) дополнить пунктами 171, 172 следующего содержания:

"171. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) принять необходимые меры для организации осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на территории Иркутской области с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

172. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руководителям частных образовательных организаций:

1) обеспечить работу "дежурных" групп в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена (ограничена) и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий;

2) обеспечить организацию осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.";

6) пункт 334 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:

"4) при организации на территории соответствующих муниципальных образований перевозки граждан на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам принять меры к обеспечению на остановочных пунктах соблюдения требований о социальном дистанцировании, в транспортных средствах: использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и т.п.), дезинфекции, иных требований, установленных Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки);

5) организовать сезонные места торговли по реализации саженцев, рассады, семян, сельскохозяйственных животных и птиц с соблюдением требований о социальном дистанцировании, использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и т.п.), иных требований, установленных Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки).";

7) пункт 362 изложить в следующей редакции:

"362. Управлению по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора министерства имущественных отношений Иркутской области (Шевцев Е.В.) во взаимодействии с министерством экономического развития Иркутской области (Васиченко Е.А.), ОГАУ "Информационно-технический центр Иркутской области" (Рыморенко И.А.), Главным управлением МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) в рамках полномочий обеспечить:

1) на стационарных постах ДПС ГИБДД МВД России "Рубеж" на 1199 км автомобильной дороги федерального значения Р-255 "Сибирь", на 106 км автомобильной дороги федерального значения Р-258 "Байкал":

контроль за наличием цифровых пропусков у лиц, въезжающих на территорию Иркутской области (выезжающих из Иркутской области), учет лиц, въезжающих на территорию Иркутской области (выезжающих из Иркутской области);

информирование лиц, въезжающих на территорию Иркутской области, путем вручения памяток, оборудования специальных информационных стендов об установленных настоящим указом случаях передвижения по территории Иркутской области, обязанности оформлять цифровой пропуск для въезда на территорию Иркутской области, а также о мерах ответственности за нарушение требований настоящего указа;

информирование уполномоченных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, из которого въехал гражданин, о его прибытии в Иркутскую область;

информирование лиц, выезжающих из Иркутской области, о нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, в которые выезжают граждане, оказание содействия гражданам в оформлении цифровых пропусков в соответствии с нормативными правовыми актами указанных субъектов Российской Федерации;

2) организацию на автомобильных дорогах федерального значения дополнительных постов в целях соблюдения настоящего указа.";

8) дополнить пунктом 363 следующего содержания:

"363. Рекомендовать Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (Крепель Г.П.) в целях обеспечения выдачи цифровых пропусков для въезда на территорию Иркутской области на стационарных постах ДПС ГИБДД МВД России "Рубеж" на 1199 км автомобильной дороги федерального значения Р-255 "Сибирь", на 106 км автомобильной дороги федерального значения Р-258 "Байкал" оказать содействие исполнительным органам государственной власти Иркутской области в размещении на указанных постах необходимого оборудования, рабочих мест.".

9) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1:

в абзаце первом слова "по 30 апреля" заменить словами "по 11 мая";

абзац третий изложить в следующей редакции:

2) следования к ближайшему месту приобретения (торговли) продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов и обратно;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"7) следования от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, земельным участкам в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства (и обратно), при условии соблюдении маршрута следования и наличия документов, подтверждающих ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.) преимущественно на личном транспорте.";

в пункте 2:

в абзаце первом слова "по 30 апреля" заменить словами "по 11 мая";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси;";

подпункты 2-4 пункта 13 изложить в следующей редакции:

2) прибывшим из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Красноярского края, Новосибирской области, с учетом эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

в АО "Международный аэропорт Иркутск", обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории города Иркутска, муниципального образования "Ангарский городской округ", муниципального образования "город Усолье-Сибирское", Иркутского районного муниципального образования Иркутской области, Усольского районного муниципального образования, Шелеховского района, -самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации в случае отсутствия условий для самоизоляции -изоляция в обсерваторе, (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

в аэропорт "АэроБратск", обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории муниципального образования города Братска, муниципального образования "Братский район", -самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации в случае отсутствия условий для самоизоляции -изоляция в обсерваторе, (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

3) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Красноярского края, Новосибирской области, с учетом эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в рамках транзитного проезда до места жительства (пребывания) на территории Иркутской области, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, обеспечить выполнение требований по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок до получения первого отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, но не более 14 дней со дня прибытия; после получения отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области на оставшийся срок;

4) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Красноярского края, Новосибирской области, с учетом эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в рамках транзитного проезда через территорию Иркутской области в случае, если в соответствии с проездными документами время отправки из Иркутской области составляет более трех часов с момента прибытия, обеспечить выполнение требования по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок нахождения на территории Иркутской области (без учета времени прибытия к месту отправки), но не более 14 дней со дня прибытия;

подпункт 2 пункта 131 изложить в следующей редакции:

"2) сотрудников фельдъегерской службы, федеральных органов государственной власти, федеральных государственных органов, организаций, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация, прибывших в Иркутскую область в связи с исполнением служебных обязанностей;";

дополнить пунктами 132, 133 следующего содержания:

государственным, частным образовательным организациям высшего образования; государственным учреждениям оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции; нетиповым образовательным организациям:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и воспитанников с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), такими как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.";

10) приложение "Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" к указу изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания, за исключением подпункта 6, абзаца шестого подпункта 9 пункта 1, которые вступают в силу с 1 мая 2020 года.

Действие подпунктов 4, 5, абзацев тридцатого - тридцать третьего подпункта 9 пункта 1 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 2020 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев





Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 29 апреля 2020 года № 125-уг





"Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА (ОГРАНИЧЕНА) В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1. На территории Иркутской области приостановлена деятельность:

1) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказывающих соответствующие услуги, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков);

3) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, иные аналогичные услуги, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров;

4) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

2. На территории Иркутской области ограничена деятельность:

1) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Допускается деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций и индивидуальных предпринимателей, а также доставка заказов, работа столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, за исключением деятельности по размещению лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также выполняющих функции обсерваторов, пунктов временного размещения, либо обеспечивающих размещение работников непрерывно действующих организаций. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, такие организации обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц;

3) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги салонов красоты, парикмахерские услуги. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги салонов красоты, парикмахерские услуги в торгово-развлекательных центрах, не допускается;

4) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения. Установить, что розничная продажа алкогольной продукции в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения, допускается с 9-00 до 19-00 часов;

5) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю мебелью. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю мебелью, допускается в обособленных зданиях, за исключением торгово-развлекательных центров и мест массового скопления граждан;

6) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями, допускается в обособленных помещениях, за исключением помещений в торгово-развлекательных центрах и местах массового скопления граждан;

7) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области фотографии. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области фотографии, допускается в обособленных помещениях, за исключением помещений в торгово-развлекательных центрах и местах массового скопления граждан;

8) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств, деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств, деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, по осуществлению теоретического обучения осуществляется дистанционно."







