Указ губернатора Ивановской области от 29 апреля 2020 года № 58-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В пункте 11 слова "по 30.04.2020 включительно" заменить словами "до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области".

2. В подпункте 12.2 пункта 12:

в абзаце первом слова "по 30.04.2020 включительно" заменить словами "и на период действия режима повышенной готовности";

абзац второй признать утратившим силу.

3. В пункте 15 слова "по 30.04.2020" заменить словами "и на период действия режима повышенной готовности".

4. В пункте 17 слова "по 30.04.2020 включительно" заменить словами "до окончания образовательного процесса".

5. В подпункте 19.2 пункта 19 слова "по 30.04.2020 включительно" заменить словами "до отмены режима повышенной готовности".

6. В подпунктах 26.1 и 26.2 пункта 26 слова "по 30.04.2020 включительно" заменить словами "до снятия режима повышенной готовности".

7. В подпункте 27.2 пункта 27 слова "по 30.04.2020 включительно" заменить словами "до снятия режима повышенной готовности".

8. В пункте 28 слова "по 30.04.2020 включительно" заменить словами "до снятия режима повышенной готовности".

9. В пункте 29:

9.1. В подпункте 29.2 слова "с 04.04.2020 по 30.04.2020 включительно" заменить словами "с 01.05.2020 по 11.05.2020 включительно".

9.2. В подпункте 29.3 слова "с 04.04.2020 по 30.04.2020" заменить словами "с 01.05.2020 по 11.05.2020 включительно".

10. Пункт 30 признать утратившим силу.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







