Kia рассказала о кроссоверах для России

Компания Kia рассказала о том, что расширит линейку кроссоверов в России уже этим летом.

Так, в июне можно будет приобрести стильный городской SUV XCeed. Автомобиль предложат с турбонаддувными двигателями 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI.

Кроме того, на российский рынок выйдут новые версии молодежного кроссовера Kia Seltos с мотором 1.6 MPI, производство которых по технологии полного цикла уже началось на заводе "Автотор" в Калининграде.

После этого россиянам будут доступны 6 комплектаций модели, 4 двигателя, 4 коробки передач, передний или полный привод. Общее число различных вариантов Kia Seltos в России без учета широкой цветовой гаммы достигнет двадцати одного.

Кстати, Seltos успешно стартовал в нашей стране. В первый месяц продаж (в марте) корейцы реализовали 1232 автомобиля, а количество заказов превысило 4 тысячи.

Kia Seltos можно купить от 1 099 900 рублей, топовая версия машины обойдется в 1 999 900 рублей. Цены на XCeed будут объявлены ближе к старту продаж.