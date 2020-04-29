Новый Skoda Rapid получил сертификат для продажи в России

Volkswagen сертифицировал в России новую Skoda Rapid. Обновленное свидетельство ОТТС на машину действительно с 28 апреля.

Из нового документа, в частности, ясно, что двигатели 1.4 TSI, импортируемые из Хемница, теперь отвечают экологическому стандарту Евро 6. 1,6-литровые моторы EA 211 не изменились - они соответствуют нормам Евро 5.

Базовая цена Rapid после смены поколения снизилась на 37 тысяч рублей - это произошло за счет добавления новой начальной комплектации Entry, лишенной кондиционера. Теперь лифтбек можно будет купить от 792 тысяч рублей. Полный прайс-лист был опубликован 23 марта.

Отгрузки машин, задержанные на несколько недель из-за непредвиденного сбоя в поставке комплектующих из-за рубежа, не связанного с эпидемией коронавируса, начнутся в мае.