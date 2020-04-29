Постпред РФ: США используют пандемию для давления на Венесуэлу

США используют ситуацию с коронавирусом в Венесуэле для оказания политического и военного давления на руководство страны. Об этом первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в ходе закрытой видеоконференции членов Совбеза по ситуации с распространением COVID-19 в Венесуэле. Дипломат выразил недоумение в связи с тем, что страну рассматривают именно в контексте проблемы коронавируса, отметив, что уровень заболеваемости в республике ниже, чем во многих латиноамериканских странах. Комментируя ситуацию он напомнил про "заморозку и конфискацию активов страны" в США и ряде европейских государств.

"Финансовые ресурсы Венесуэлы общей стоимостью 9 миллиардов долларов могли быть направлены на улучшение системы соцобеспечения, покупку необходимого оборудования и медикаментов за рубежом", - цитирует РИА Новости дипломата Полянского.

Ранее Международный валютный фонд отказался предоставить Венесуэле экстренную ссуду на борьбу с коронавирусом, мотивировав это "спорным" статусом президента страны. Как отметил Полянский, до тех пор, пока граждане страны не сделают другой выбор в установленном законом порядке, Николас Мадуро остается единственным легитимным президентом Венесуэлы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости коронавирусом, в стране инфицированы 329 человек. Первые случаи заражения зарегистрировали в начале марта.