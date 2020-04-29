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29.04.2020 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костромской и Свердловской областях изъяли 1500 негодных аппаратов ИВЛ

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Сотрудники полиции во время обысков изъяли 1500 просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на территории Свердловской и Костромской областей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В сбыте негодных ИВЛ в больницу Владимира заподозрили благотворителей

По данным полиции, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Московской, Свердловской и Костромской областей и представителями ФСБ России пресекли деятельность группы, которую подозревают в сбыте незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Скандал, связанный с незаконным сбытом незарегистрированных и просроченных аппаратов ИВЛ, разгорелся после того, как партия негодного медоборудования поступила в специализированный госпиталь для лечения больных COVID-19 во Владимире. Сделкой заинтересовалась прокуратура.

Во время проверки выяснилось, что аппараты для госпиталя поставила костромская фирма. По факту сбыта негодных аппаратов ИВЛ в СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ "Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере". Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения и крупный штраф.

Владимирские врачи откажутся от проблемных аппаратов ИВЛ

- Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов "Фаза-5НР" общей стоимостью свыше 200 миллонов рублей. Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проводится экспертиза этого оборудования. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, - сообщили в МВД.

Подозреваемые предлагали купить у них оборудование, произведенное в 1999-2000 годах. Срок годности этих ИВЛ истек около 15 лет назад.

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