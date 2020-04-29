В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией. У всех была пневмония и положительный результат тестов COVID-19.

Оперштаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, который продлен в столице до 12 мая.

Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код из цифр и букв. Рабочие пропуска, выданные до 30 апреля, действуют до 4 мая. Далее их можно продлить в обычном порядке. Оформить пропуск можно бесплатно онлайн на сайте мэра Москвы, с помощью sms или по телефону.