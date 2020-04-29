В РПЦ продлили запрет на проведение служб в Москве и области с прихожанами

Службы в храмах Москвы и области будут проходить без прихожан до тех пор, пока священноначалие не издаст особое распоряжение. Об этом сообщил ТАСС глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Когда верующие вернутся на службы, пока не известно. Священники, которые нарушают предписание и служат в церкви с прихожанами, будут привлечены к церковному суд, пообещал патриарх Кирилл.

Напомним, что от коронавируса уже умерли архиерей РПЦ, епископ Железногорский и Льговский Вениамин, настоятель Елоховского собора Александр Агейкин, протодиакон Евгений Трофимов.