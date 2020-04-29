Погибшая в Выборге семья в ночь пожара отмечала день рождения

Стало известно, что многодетная семья, погибшая в Выборге в ночь на 29 апреля, отмечала праздник. За несколько часов до трагедии отец семейства вместе с гостями праздновал день рождения, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сейчас один из выживших гостей общается со следователями. А пепелище осматривают сотрудники МЧС и Следственного комитета по Ленинградской области.

Пока на месте сгоревшего дома обнаружены фрагменты тел шестерых человек - пятерых детей и одного взрослого, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Ленинградской области. Но в доме в момент трагедии находилось восемь человек - шестеро детей и их родители.

По факту случившегося Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".