Погибшая в Выборге семья в ночь пожара отмечала день рождения

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Страшная трагедия произошла в Выборге . Пожар по адресу: г. Выборг, ул. Водяная. Сгорел одноэтажный , рубленный с мансардой жилой дом, размером 8х15 м. По информации от полиции (по результатам опроса очевидцев) на момент пожара в доме находилось двое взрослых и шесть детей. По состоянию на 7:30 на месте обнаружены тела 6 человек. Работы по разборке и поиску на месте пожара продолжаются. Проводятся следственные мероприятия. #пожар #Выборг
Стало известно, что многодетная семья, погибшая в Выборге в ночь на 29 апреля, отмечала праздник. За несколько часов до трагедии отец семейства вместе с гостями праздновал день рождения, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Сейчас один из выживших гостей общается со следователями. А пепелище осматривают сотрудники МЧС и Следственного комитета по Ленинградской области.
Пока на месте сгоревшего дома обнаружены фрагменты тел шестерых человек - пятерых детей и одного взрослого, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Ленинградской области. Но в доме в момент трагедии находилось восемь человек - шестеро детей и их родители.
По факту случившегося Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".