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В МЧС России подтвердили обнаружение еще двух погибших при пожаре в Выборге 14:19
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29.04.2020 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В МЧС России подтвердили обнаружение еще двух погибших при пожаре в Выборге

Текст: Тимофей Борисов

Пресс-служба МЧС России официально подтвердила гибель еще двух жителей частного дома в Ленинградской области. Таким образом, общее число погибших на пожаре в Выборге достигло 8 человек. Ранее сообщалось об обнаружении четырех детских тел и еще останков двух неопознанных тел. Теперь же по мере разбора завалов нашли останки еще двух тел. Разбор завалов продолжается.

СК возбудил дело после пожара в Выборге, где погибла многодетная семья

По данным МЧС, возгорание в частном доме произошло в начале второго ночи. По некоторым данным, глава многодетной семьи праздновал день рождения. И, скорее всего, от перегрузки не выдержала проводка в старом доме.

Такая версия сейчас рассматривается как приоритетная. Известно, что из горящего дома удалось спастись одному человеку. Кто это, не уточняется. Сейчас с ним работают следователи.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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