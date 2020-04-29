В МЧС России подтвердили обнаружение еще двух погибших при пожаре в Выборге

Пресс-служба МЧС России официально подтвердила гибель еще двух жителей частного дома в Ленинградской области. Таким образом, общее число погибших на пожаре в Выборге достигло 8 человек. Ранее сообщалось об обнаружении четырех детских тел и еще останков двух неопознанных тел. Теперь же по мере разбора завалов нашли останки еще двух тел. Разбор завалов продолжается.

По данным МЧС, возгорание в частном доме произошло в начале второго ночи. По некоторым данным, глава многодетной семьи праздновал день рождения. И, скорее всего, от перегрузки не выдержала проводка в старом доме.

Такая версия сейчас рассматривается как приоритетная. Известно, что из горящего дома удалось спастись одному человеку. Кто это, не уточняется. Сейчас с ним работают следователи.