На Кубани парикмахер на карантине могла заразить клиентов COVID-19

В Крымском районе разыскивают клиентов парикмахера, которая продолжала оказывать услуги после официального закрытия салонов и могла заразить своих клиентов COVID-19.

Накануне у нее подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Северскому, Абинскому и Крымскому районам.

- Парикмахер, осуществлявшая свою профессиональную деятельность, несмотря на запреты из-за карантина, заразилась инфекцией коронавируса от своего сына, приехавшего из Москвы, - рассказали в ведомстве. - Речь идет о внутрисемейном очаге заражения. Чтобы не допустить дальнейших случаев по цепочке, мы объявили поиски клиентов женщины и других контактирующих - всех тех, кто общался с ней после 12 апреля.

Первые откликнувшиеся уже есть - у них взяты пробы на коронавирус. Их количество не уточняется.

Напомним, на Кубани общее число заболевших коронавирусом составляет 951 человек, из которых 66 детей.