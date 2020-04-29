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29.04.2020 19:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

№ 7, "Ленинградская", - в изоляции

Сочинские музыканты записали на карантине знаменитую симфонию Дмитрия Шостаковича
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 94(8148)
Музыканты Сочинского симфонического оркестра в режиме самоизоляции записали домашний концерт и поместили в интернете видеоролик с фрагментом Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.
Антон Лубченко: Наш оркестр стал первым из симфонических коллективов России, кто решился на акцию в подобном формате. Фото: Сайт Сочинского симфонического оркестра Антон Лубченко: Наш оркестр стал первым из симфонических коллективов России, кто решился на акцию в подобном формате. Фото: Сайт Сочинского симфонического оркестра
Антон Лубченко: Наш оркестр стал первым из симфонических коллективов России, кто решился на акцию в подобном формате. Фото: Сайт Сочинского симфонического оркестра

По словам художественного руководителя оркестра Антона Лубченко, объявление о введении на Кубани карантина из-за коронавируса совпало с подготовкой серии праздничных концертов к 75-летию Победы. Однако музыканты в один голос заявили, что не желают бросать любимое дело и продолжили заниматься творчеством каждый у себя дома.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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- Сейчас мы находимся в разных городах - в Сочи, Петербурге, Минске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Омске, - рассказал Лубченко по телефону корреспонденту "Российской газеты". - Перед отправкой на карантин мы как раз записали две легендарные симфонии российских композиторов - Пятую Петра Ильича Чайковского и Двенадцатую Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Но это будет телевизионный концерт. Материал еще предстоит смонтировать, однако пока я не могу прибыть в Сочи, чтобы завершить работу. И тогда мы решили в условиях самоизоляции сыграть Седьмую ("Ленинградскую") симфонию и выложить видеоролик. Понятно, это нельзя назвать полноценным исполнением: во-первых, мы, естественно, сыграли лишь фрагмент произведения, а, во-вторых, на смартфон просто невозможно записать музыку профессионально. Получилась своего рода культурная акция - именно так к этому стоит относиться и тем, кто видел ролик. Мы еще порадуем зрителей настоящими профессиональными записями!

Худрук Сочинского симфонического оркестра сказал, что, несмотря на сложности, все записано "вживую".

"Получилась своего рода культурная акция - именно так к этому стоит относиться тем, кто видел ролик"

- Первыми ролики в режиме карантина сняли европейские коллеги, - говорит Лубченко. - Но там с уверенностью можно говорить об использовании фонограммы и студийной работы. Мы же все сделали максимально честно: каждый записал свой звук в отдельности, а затем все звуковые дорожки сложили вместе, как это часто делают в кино. Мы не стеснялись некоторых шероховатостей звука, ведь этим данное исполнение и ценно: уверен, оно останется именно как памятник исполнительства в данный период истории. Кстати, наш оркестр стал первым из симфонических коллективов России, кто решился на акцию в подобном формате. А вскоре за нами последовали другие оркестры - все-таки очень приятно, что мы дали старт необычному музыкальному марафону. Собственно, как и полагается олимпийской столице. Конечно, мы очень скучаем по публике, ждем встреч. Общение со зрителями для нас является неотъемлемой частью каждого дня, как чашка кофе. Уверен, вместе мы преодолеем все сложности и еще не раз обнимемся в концертных залах.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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На вопрос, почему именно "Ленинградская" симфония № 7 Дмитрия Шостаковича, Антон Лубченко пояснил:

- Это знаковое музыкальное произведение не только для Санкт-Петербурга - города, в котором я живу, но и для всей страны. Симфония сочинялась в блокадном Ленинграде в 1941 году, а в 1942-м состоялась ее премьера. Во время концерта в Ленинграде были брошены все возможные воинские соединения для защиты города от авианалетов - исполнение симфонии было вопросом политическим. Такая музыка смогла сплотить уже почти умиравших людей и стать символом преодоления невзгод. В канун празднования 75-летия Великой Победы вряд ли можно найти более подходящее произведение, которое могло бы объединить всех нас вместе. Мы обязательно исполним его целиком в концертном зале, когда снимут все карантинные ограничения, сочинские зрители могут быть уверены в этом.

Сочинение для сериала

Сочинский симфонический оркестр записал саундтрек для сериала "Охота на певицу", премьера которого состоялась на одном из федеральных телеканалов. Музыку сочинил Антон Лубченко.

- Мне принадлежит вся музыка к фильму, включая как симфонические фрагменты, так и песни. Для создания электронных и компьютерных звуковых эффектов (так называемый саунд-дизайн) был приглашен петербургский коллега Владимир Сайко, - рассказал "РГ" Лубченко. - Работа над проектом заняла примерно два года. Музыканты нашего оркестра находились в привычном творческом тонусе, что позволило нам записать весь саундтрек прошлым летом в Сочи.

- Сериал "Охота на певицу" меня привлек прежде всего тем, что он снят по фактам биографии Аллы Пугачевой, к которой я отношусь с большим пиететом, - продолжил Антон Лубченко. - Эта работа - выражение моего музыкантского и артистического почтения.

Кстати, 16-серийный сериал "Охота на певицу" основан на реальных событиях. Сценарий написан по материалам одного из засекреченных в свое время дел - о покушении на Аллу Пугачеву, за которой в конце 1970-х охотился серийный маньяк. Понятно, в фильме имя Примадонны эстрады изменено: героиню зовут Жанна Балашова, ее роль исполнила актриса Анна Христич.

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